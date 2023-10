Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, NEL TRATTO DI AUTOSTRADA COMPRESO TRA IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE, AL MOMENTO SONO 3 I CHILOMETRI DI CODA IN DIREZIONE NAPOLI, TRAFFICO IN SORPASSO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCONE È REGOLARE SULLA A12-TARQUINIA, TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA, IN DIREZIONERIMOSSI ANCHE GLI INCIDENTI VERIFICATISI SUL RACCORDO ANULARE SIA IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E LA RUSTICA SIA IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA NEI DUE CASI LA CIRCONE È AL MOMENTO REGOLARE INFINE, IL ...