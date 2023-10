Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 11.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, PARLIAMO DI LAVORI PROSEGUONO I CANTIERI SULLA REGIONALE SUBLACENSE SI TRATTA DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA E IL SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 17+00 AL KM 30+200 IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 30 KM ORARI FINO AL TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 24 OTTOBRE LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A CIAMPINO SONO ATTIVI I DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA LOCATELLI E IN VIA DE BERNARDIS IN FASCIA ORARIA 07.00-18.00 FINO A VENERDÌ 6 OTTOBRE DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO Servizio fornito da Astral