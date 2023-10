Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 08 | 45

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 8.30 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFICATE LE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI, LE DIFFICOLTA’ SI CONCENTRANO SOPRATTUTTO VERSO: SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E IL RACCORDO ANULARE. FILE SULLA NOMENTANA E SULLA NOMENTANA BIS ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE. SULL’ARDEATINA CODE DAL DIVINO AMORE AL GRA SULLA LAURENTINA SI VIAGGIA INCOLONNATI ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO LAURENTINO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E IL RACCORDO ANULARE. SULLA-FIUMICINO SI STA IN CODA DAL GRA A EUR MAGLIANA FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI STA IN FILA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA ...

...comunale ha previsto " di concerto con la Questura di Torino " modifiche alla. Nel ... Via Pietro Micca, tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Castello, ambo i lati; Via, tratto ...In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: percorrere il G. R. A., seguire le indicazioni per A24- Teramo o per la Diramazionesud, per poi immettersi sulla A1 verso Napoli; percorrere la rampa di svincolo che dalla Diramazionenord immette sulla A1 verso Firenze, uscire sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 07:30 RomaDailyNews