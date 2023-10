Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)DEL 2 OTTOBREORE 7.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMOLTO TRAFFICO IN QUETE PRIME ORE DI LUNEDI’ MATTINA, SOPRATTUTTO PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST E PROPRIO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA CASILINA E APPIA E IN ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA. RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE SUD ALTEZZA GRA CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E CASTELNO VERSO IL RACCORDO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral