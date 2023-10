Via Liguria pedonalizzata e animata piace ai tarantini

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Una folla di cittadini ha preso letteralmente d’assalto vianel pomeriggio e nella serata di domenica 1° ottobre, in occasione dell’ultimo evento del programma di iniziative organizzato dall’Amministrazione Melucci in collaborazione con Kyma Mobilità della Settimana Europea della Mobilità. Sono state giornate intense di eventi pubblici, iniziative tematiche e incontri nelle scuole per parlare con i giovani di sostenibilità e nuovi approcci urbani alla mobilità; tra le tante iniziative anche la presentazione da parte di Kyma Mobilità del Terminal Bus “Cimino”, del Park&Ride “Democate” e della nuova Linea 10 Elettrica”. Per l’evento conclusivo – domenica 1° ottobre – viaè stata chiusa al traffico e, occasione in cui i negozi della strada hanno effettuato un’apertura domenicale straordinaria, ...