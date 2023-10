Veronica Gentili e il dramma della malattia che le ha cambiato la vita | c’entra sua madre

Leggi su donnapop

(Di lunedì 2 ottobre 2023)la conosciamo come una brillante conduttrice, attualmente al timone de Le Iene Show. Non tutti sanno, però, che la donna ha vissuto un tremendoper viadi sua. Ma cosa è successo? La nota giornalista televisiva è da sempre in prima linea per quanto riguarda l’informazione italiana ed estera....