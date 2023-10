Verona | Baroni | «Punto importante | Cruz ha fatto bene»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Marco, allenatore del, ha parlato dopo il match dei gialloblù contro il Torino. Tutti i dettagli Marcoha parlato ai microfoni di DAZN dopo Torino-, terminata 0-0. PRESTAZIONE – «Abbiamoun ottimo primo tempo, con personalità anche creando delle occasioni in cui, però, sbagliamo la finalizzazione. La squadra mi è piaciuta, abbiamo tenuto il Toro lontano dalla nostra area. Siamo in costruzione, abbiamo cambiato tanto, dobbiamo crescere, ma faccio i complimenti a chi è entrato».– «Sto cercando diverse soluzioni.è arrivato da poco, ha buona mobilità, vedremo in futuro. Suslov ha. Attraverso il lavoro possiamo far meglio. C’è la possibilità per andare oltre, uno step ...