Vendite auto in ripresa ma il parco circolante è sempre più vecchio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La notizia in apparenza è buona: in settembre sono state immatricolate in Italia 136.283vetture con un balzo del 22,78 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. Grazie a questale immatricolazioni nel periodo gennaio-settembre hanno toccato quota 1.176.882 con una crescita del 20,57 per cento sullo stesso periodo del 2022. Questi numeri non devon però trarre in inganno, sottolinea il Centro studi Promotor, perché il mercato non ha recuperato i livelli ante-crisi: rispetto al 2019, il consuntivo dei primi nove mesi di quest’anno è ancora sotto del 19,8 per cento. «Il ritorno alla normalità del mercato dell’è ancora ostacolato dalle ripercussioni della pandemia e della guerra in Ucraina ed, in particolare, dai forti incrementi dei prezzi dellee dal permanere di carenza di ...