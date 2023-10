Vecchioni voleva lo spot della pesca con due papà o due mamme | “Mi sarebbe piaciuto di più” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “LoEsselunga con la consegna? Se nella macchina ci fosse stata un’altra madre, oppure il padre avesse salutato un altro padre midi più…”. E’ questo il giudizio espresso da Robertonella sua prima ospitata nel programma In Altre Parole, il talk di La7 condotto dal giornalista Massimo Gramellini, che ovviamente ha molto apprezzato il “politically correct” di sinistra del suo amico cantautore. Un richiamo alla famiglia omosessuale e alla pratica dell’utero in affitto che non poteva mancare, nel commento allodell’Esselunga, come se la pubblicità potesse mai inseguire l’originalità, la minoranza, l’idea che vada rappresentato in uno sport non il 99,9% del mondo reale, quello formato da una mamma e ...