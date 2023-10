Vaticano | un salesiano alla guida dell’Apsa

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Città del– Cambio ai vertici: il Papa ha infatti nominato nuovo presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica don Giordano Piccinotti,, finora Sotto-Segretario della stessa Istituzione Curiale. Lo rende noto il Bollettino odierno della Sala Stampa della Santa Sede. Ilscelto da Papa Bergoglio succede a mons. Galantino, che lascia laper raggiunti limiti d'età.