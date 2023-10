Varese | partorisce a 11 anni | era stata violentata dal vicino di casa

Leggi su tpi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Una bambina di 11è rimasta incinta dopo la violenza sessuale subita da un 27enne, ora condannato a 10di reclusione e una provvisionale di 80mila euro per risarcire la vittima (la gup Veronica Giacoia ha stabilito una pena superiore alla richiesta della procura). Il bimbo, che ora ha quattordici mesi, vive con una famiglia di genitori affidatari. Il Tribunale dei minori, che si sta occupando di lui, per ora rifiuta di farlo anche solo vedere alla madre biologica, tanto meno al padre; un 27enne che è in carcere dal 22 agosto condannato a 10di reclusione. La violenza risale al dicembre 2021, quando i genitori della bimba decisero di portarla da un medico per trovare una spiegazione ai dolori lancinanti all’addome che lamentava. Solo in quel momento èscoperta la verità, poi confermata dal racconto ...