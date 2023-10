Var Digital Art Award | il primo riconoscimento italiano per l’arte digitale

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Chiara Passa, Roberto Fassone, Luca Pozzi, Kamilia Kard: sono quattro gli artisti finalisti di VDA2023, selezionati dal comitato scientifico (composto da Chiara Canali, Valentino Catricalà, Rebecca Pedrazzi e Domenico Quaranta, coordinati dal curatore Davide Sarchioni) per raccontare le nuove tendenze delcontemporaneae italiana e non solo. Il vincitore verrà proclamato il 26 e 27 ottobre 2023 al Palacongressi di Rimini: si tratta del debutto ufficiale del VarArt, ildedicato interamente ale in Italia. Uno strumento valido per intercettare l’eccellenza dei nuovi linguaggi artistici del paese Artee, di cosa parliamo? Le sfaccettature ...