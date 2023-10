Valverde | «Modric è un riferimento per tutti nello spogliatoio | ha fatto la storia del Madrid e del calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023)in conferenza alla vigilia di Napoli-Realdi domani sera. «La partita di domani a Napoli è molto importante. Dobbiamo essere costanti in questo percorso di vittorie, abbiamo voglia di giocare e ovviamente di vincere». «Vorrei vivere questo momento che è stato molto duro, soprattutto per mia moglie, vogliamo affrontarlo nel modo più positivo possibile, l’ho affrontato pensando e vivendo il. Bisogna cercare di andare avanti e avere più fiducia possibile nel futuro»., sono due partite che non gioca. «stesso modo di sempre, è unsoprattutto per noi giovani, è uno dei più competitivi, un vero guerriero, un punto dinelladel ...