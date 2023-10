Vallo della Lucania | accoltella la moglie durante una discussione | arrestato

Leggi su zon

(Di lunedì 2 ottobre 2023), unafamiliare ha preso una svolta tragica quando un uomo hato lacon un’arma da taglio. L’incidente ha avuto luogo all’internoloro abitazione, come riferito dal sito web salernotoday.it. Il tempestivo intervento dei sanitari del 118 ha permesso di trasportare d’urgenza la donna presso l’ospedale “San Luca”. Qui, il personale medico si è prontamente preso caricopaziente, rassicurando che la sua vita non sarebbe in pericolo. Contemporaneamente, i carabinieri sono intervenuti immediatamente, procedendo all’arresto del marito. Attualmente, sono in corso approfondite indagini al fine di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e fare luce sulla causa di questa tragica escalation ...