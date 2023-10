Valentino sfila a Parigi e annulla il confine tra nudità e vestito Pierpaolo Piccioli | “Agghiacciato dal dibattito sessista sul corpo delle donne | qui celebro la loro libertà di espressione”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La pelle delsi fa tutt’uno con l’abito ei confini tra. Al punto che tra abito e persona si crea un rapporto così stretto che questo diventa il mezzo per esprimere la propriad’immagine. Cosìcelebra la femminilità smantellando ad uno ad uno tutti i cliché imposti dallo sguardo maschile. Il direttore creativo di Maisonha presentato la sua collezione Primavera-Estate 2024 “École” all’École (appunto) des Beaux-arts diin un insolitamente calda domenica d’autunno. Non ha caso ha scelto la scuola, il luogo in cui una nuova cultura prende forma e le menti si educano al bello: con unata che è stata un’esperienza immersiva totalizzante per gli ...

Da, Pierpaolo Piccioli lavora intorno all'..."L' Ecole", nuova collezione di pret - à - porter per la Primavera/ Estate 2024 dia Parigi proprio nella scuola di Beaux Arts e guarda la corpo femminile nudo, come rappresentazione della libertà, come emblema dell'emancipazione. Nell'intento del direttore creativo ...

“Volevo pensare al corpo femminile e l’ho emancipato”, ha spiegato a FashionNetwork.com il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, in un drink dopo la sfilata nei chiostri del giardino ...Il pavimento metallico ha una sorpresa. I modelli sbucano da botole come ascensori per arrivare alla passerella. Un giardino meccanico racconta quella visione di atelier futuristico che ha immaginato ...