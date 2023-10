(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dopo lo spavento in, ilè stato trasferito in ospedale dove ha passato la notte in serenità. Il comunicato dell'RKC Waalwijk

"In seguito al nostro aggiornamento di ieri sera, possiamo riferire che il nostro portiere Etienneha trascorso la notte con tranquillità e sta continuando il suo recupero. Per Etienne ora è ...notizie dall'Olanda . Dopo ore di apprensione, il portiere del Waalwijk Etienneè cosciente. A tranquillizzare il mondo del calcio, ci ha pensato Frank van Mosselveld, dirigente dell'Rkc,...

Vaessen, buone notizie: il portiere che perse i sensi in partita sta bene ItaSportPress

Vaessen dopo il dramma: “Cosciente, ma non ricorda cosa è successo" Tuttosport

Dopo lo spavento in partita, il portiere è stato trasferito in ospedale dove ha passato la notte in serenità. Il comunicato dell'RKC Waalwijk ...Il Milan batte la Lazio nel secondo tempo con due gol quasi fotocopia. Fuga di uno scatenato Leao e reti a rimorchio prima di Pulisic e poi di Okafor. Un altro passo falso per la squadra di ...