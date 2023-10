Va a pregare Padre Pio e muore | tragedia nel santuario | subito i soccorsi ma non ce l’ha fatta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Una terribileha scosso tutti. Rosa Boresta è morta in chiesa durante la messa che si stava tenendo neldove si trovaPio. La donna, molto religiosa, aveva deciso di fare il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, quando si è consumato il dramma davanti agli altri fedeli. Hanno provato ad aiutarla e poi sono iniziate le classiche manovre di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere. Una notizia che ha lasciato senza parole e che sta facendo commuovere tantissima gente. Rosa Boresta, morta in chiesa mentre seguiva la messa daPio, aveva 74 anni e sembrava fosse in buone condizioni di salute. Poi improvvisamente c’è stato un malore che ha colto di sorpresa lei e tutti coloro che erano nel luogo di culto. E adesso sono veramente in ...