Usa | Trump in tribunale per frode Il processo più delicato | si gioca il suo impero

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Donaldormai è abituato ad essere al centro di ricorsi legali, ma ilcivile iniziato oggi a New York è differente dagli altri, perché mette a rischio il suo stessoeconomico ed immobiliare. La causa per, per la quale la procuratrice generale di New York, Letitia James, chiede un risarcimento di 250 milioni di dollari, va a colpire due delle cose più importanti per il tycoon, i suoi figli - che sono co-imputati - e il suo 'brand', quindi la sua stessa immagine di imprenditore di successo sulla quale hato anche per la sua carriera politica. L'accusa di James aè di aver manipolato, gonfiato per anni il valore delle sue proprietà, per ottenere vantaggi con i prestiti con le banche, le assicurazioni e le tasse, con dichiarazioni che il giudice Arthur ...

L'ex presidenteDonaldin tribunale a New York afferma che il processo per frode civile che si apre oggi è una "caccia alle streghe", accusando la procuratrice generale dello Stato Laetitia James, che ...Cosìai giornalisti in aula a New York per il processo per frode fiscale. E' accusato con i ... sostiene l'ex presidenteche è in corsa per tornare alla Casa Bianca.

Donald Trump ormai è abituato ad essere al centro di ricorsi legali, ma il processo civile iniziato oggi a New York è differente dagli altri, perché mette a rischio il suo stesso impero economico e im ...