Usa | Jimmy Carter il presidente più anziano d’America compie 99 anni

Il presidenteCarter la sostenne per educare le giovani generazioni all'affetto per i nonni. Neglisi festeggia la prima domenica di settembre dopo il Labor Day, la prima domenica di ...Quando otto mesi fa la famiglia diCarter annunciò che l'ex presidente aveva deciso di non curare oltre il tumore al fegato e al cervello che lo affliggono, per aspettare serenamente la fine in casa sua, tutti si aspettavano che ...

Jimmy Carter compie 99 anni: è il più longevo ex presidente Usa la Repubblica

Jimmy Carter compie 99 anni, gli auguri social del Presidente Usa ... Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Jimmy Carter compie 99 anni, gli auguri social del Presidente Usa Biden"Presidente Jimmy Carter, tu rimani lo spirito e il cuore ...A 99 anni, l'ex presidente Jimmy Carter può ancora darci una lezione sull'inflazione, sui tassi di interesse e sulla crescita del PIL.