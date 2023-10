Uomo mette un pezzo di wurstel e uno di banana per terra | ecco quale preferiscono le formiche

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Lesono tra gli insetti più affascinanti per gli esseri umani. Qualcuno ha piazzato undie uno diperavranno mangiato prima gli insetti? Lesono tanto piccole quanto affascianti. A colpire gli esseri umani è la loro maniacale organizzazione 'interna' e la suddivisione precisa dei compiti in ciascuna colonia. Non tutti sanno che sono in grado di scavare sistemi di tunnel sotnei molto complessi, che possono arrivare a estendersi per chilometri sotto. Queste strutture le aiuteranno in situazioni emergenziali, come quando arriva una catastrofe naturale o c'è un predatore particolarmente affamato a disturbarle. Quanto potrà vivere una formica, dal momento che quasi tutti gli ...