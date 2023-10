Uomini e Donne | Samantha Curcio su Alessio Ceniccola | “Non era il ragazzo per me e sono certa che…” Poi svela in che rapporti è ad oggi con il cavaliere Gero Natale

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è stata una dei protagonisti della stagione 2020/2021 di, la prima che ha visto unirsi il Trono Classico con quello Over. Nel ruolo di tronista,ha scelto di terminare la sua avventura nel dating show con il corteggiatore, ma la storia tra i due è naufragata poco dopo. Come lei stessa ha confessato,– cheè legato a Eleonora Gaspodini – non la “considerava” abbastanza. Tuttavia, grazie adha avuto modo di stringere amicizia con alcuni dei protagonisti, specie del Trono Over. Tra questi, Isabella Ricci – che recentemente ha divorziato da Fabio Mantovani – e...