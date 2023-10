Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 2 10 23

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Avrei tanto voluto iniziaredidi oggi parlando dell’inesorabile declino di Aurora Tropea, che da detrattrice della combriccola (cit.) ne è diventata a conti fatti perfetta erede, o di Barbara De Santi in gran spolvero grazie alla rivalità con quella Claudia che sta tirando fuori il suo lato più perfido (io ancora ferma a quel “io la trovo di un’arroganza, di una volgarità! Ti piace solo perché ha le tet*e fuori e le gambe fin qua!” che mi fa sperare che imbastiscano una sfilata al più presto. Che non oso pensare cosa potrebbe venire fuori da queste due, con uno di quei temi simil sexy che tanto piacciono agli Elios!), ma gli ultimi dieci minuti visti oggi me lo impediscono. Non posso dilungarmi quanto vorrei su Aurora e Barbara perché il drama che ci ha regalato ...