Uomini e Donne | Diego Daddi rompe il silenzio sulla crisi con Elga Enardu | “Momento delicatissimo | la speranza è che…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 2 ottobre 2023)ha rotto ilconfacendo eco alle precedenti dichiarazioni dell’ex tronista di. L’influencer, pochi giorni fa, ha confessato di star vivendo un periodo piuttosto delicato con il marito, dal quale momentaneamente si è allontanata. La conferma è arrivata dopo una Instagram story in cui aveva detto, in lacrime: Buongiorno, leggermente sconvolta…ma forte. Sono appena tornata a casa, con Giulio e con Toy. La mia unica famiglia. Seppur celando i motivi dellaha lasciato intendere che a scatenare tale decisione non sia stato un tradimento: “Delle volte bisogna prendere delle decisioni molto dolorose che esulano dai sentimenti“, sono ...