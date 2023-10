Unisa | l’emozione di Fraternali | solo il primo passo Video-Foto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Un giorno speciale di Avellino”. Lo dicono all’unisono il sindaco di Avellino, Gianluca Festa e il professor Ferndando, docente del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, questo pomeriggio nella nuova sede distaccata di Avellino ad accogliere gli studenti per l’inizio delle attività didattiche (LEGGI QUI) Ildi un sogno che si avvera e che, in tanti, non credevano diventasse realtà. “Non ho mai dubitato sul fatto che saremmo riusciti per tempo. Siamo italiani, siamo irpini, riusciamo a fare tutto last minut ma poi facciamo le cose al meglio”, dice il professordicendosi anche “forse più emozionato dei ragazzi, perchè sono avellinese e sono oroglioso di poter finalmente svolgere la mia attività di docente universitario ...