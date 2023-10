Unghie | le tendenze più forti sulle passerelle delle fashion week

(Di lunedì 2 ottobre 2023) New York, Londra, Milano e Parigi. Ilmonth ha preso il via gettando luce sulla moda e lebeauty della Primavera-Estate 2024. Ecco che cosa aspettarci dal mondo nails, città dopo città

Sebbene l’ autunno 2023 inizi ufficialmente solo il 23 settembre, non è mai troppo presto per sfoggiare una manicure di tendenza per la stagione. ...

Dopo aver giocato con mille nuance pastello per le nail art estive, è giunto il momento di cercare nuove ispirazioni per le nuove manicure tra le ...

New York, Londra, Milano e Parigi. Il fashion month ha preso il via gettando luce sulla moda e le tendenze beauty della Primavera-Estate 2024. Ecco ...

L' autunno 2023 è arrivato, e con esso anche le irresistibili Tendenze per le unghie . E, per fortuna, non c'è bisogno di limitarsi a un solo colore ...

IT: Moda autunno: ledi cui approfittare Ledell'autunno inverno 2023/24 propongono lecorteQUALI SONO LEOTTOBRE 2023 PIÙ TRENDY Leottobre 2023 si tingono di colori caldi e di nail art semplici, ma che non passano inosservate. Molte delleautunno 2023 si ritrovano anche nella manicure di ottobre, in particolare modo la french che continua ad essere micro. Lecioccolato sono vibranti, intense e saranno le ...

Tendenze unghie autunno 2023: gli smalti e le nail art da non perdere Today.it

Tendenze unghie autunno 2023: i colori e le nail art che amerai questa stagione The Wom

Autunno e nail art, è questa la tendenza dei prossimi mesi: come valorizzare al meglio le tue unghie, il trende che farà impazzire tutte.Sfumature brown, tonalità avvolgenti, rigorosi effetti mat, ma anche tante proposte cromate come vogliono le ultime tendenze. Qualche ispirazione da star per entrare con stile nella nuova stagione ...