“Una morte orribile” Grave incidente sulla statale | coinvolta una Ferrari | due vittime

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non si ferma la scia di sangue sulle strade italiane, stamani in un terribile195, in un tratto di strada di competenza del comune di San Giovanni Suergiu, due persone sonoa seguito di un sinistro che ha visto coinvolti più mezzi tra cui unaed un’altra super car: una Lamborghini. L’si è verificato in una strada a scorrimento veloce, a doppio senso di marcia e con diversi tratti in cui è vietato il sorpasso. >“Non mi giudicate…”. Perché oggi parlano tutti di questa 71enne. La sua estrema decisione choc A quanto si apprende per le due persone rimaste uccise non ci sarebbe stato niente da fare, i soccorsi non hanno potuto far altro che accertare la. Ancora da chiarire la dinamica ma pare che la ...