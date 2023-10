Una mano per Michele | il 18enne nato senza un arto sogna di fare l’ingegnere

(Di lunedì 2 ottobre 2023)Bertolini,di Maranello, come tanti giovani ha un sogno da realizzare. Il suo, però, non ha a checon un lavoro o un viaggio o con l’incontro con il proprio idolo. Il giovane modenese vorrebbe solo… una. Ma letteralmente.infattil’destro e nei giorni scorsi ha deciso di lanciare sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per riuscire ad acquistare una protesi di ultima generazione che costa 40mila euro. Raccolta fondi: “Obiettivo raggiunto!”Bertolini, 18 anni, indossa laartificiale. Qualche giorno fa ha lanciato una raccolta fondi per acquistarlaUn sogno che sta per concretizzarsi, visto che domenica 1°ottobre sulla stessa piattaforma – dove aveva ...

Vista la situazione la Logan ha pregato il suo nipotino acquisito di continuare a darea Eric e di non fare alcuna menzione su quanto sa , con Ridge o Brooke . La malattia di Eric dovrà ...Titanio per la scocca,questione di peso e di riparabilità Apple avevaesigenza: ridurre il peso del telefono. Sebbene molti si siano ormai abituati a tenere ini quasi 240 grammi dei ...

Diportista perde 3 dita di una mano in incidente a bordo Agenzia ANSA

Incidente in barca a Ischia, uomo perde tre dita di una mano: portato in elicottero a Napoli Fanpage.it

Il 47enne stava lavorando in reparto quando a causa di un incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, ha riportato un trauma all'arto superiore. Sul posto in codice giallo ambulanza, autome ...La spiegazione del finale di Talk To Me, il film horror di Michael e Danny Philippou in collaborazione con A24.