Una donna veneta al vertice di NSC | Carpanese | «Massimo impegno per la realtà locale e la tutela dei carabinieri»

(Di lunedì 2 ottobre 2023) «All’inizio di questa nuova avventura, posso dire di essere soddisfatta dell’attività sindacale che abbiamo svolto nella Regione Veneto fino ad ora e sono orgogliosa di aver guidato la Segreteria Regionale con il raggiungimento, insieme all’intera squadra, di tanti obbiettivi, a livello di esigenze degli iscritti ma anche a livello di amministrazione. Unche adesso continua in segreteria nazionale». Commenta così Irenela sua elezione a segretario nazionale del Nuovo Sindacato(NSC) all’esito del primo congresso tenutosi il 26 e 27 ottobre scorso a Roma. «L’attività sindacale – prosegue– ha richiesto tanto sacrificio,e soprattutto tempo, che è limitato ovviamente in funzione del servizio che svolgiamo come, oltre che ...

E continua: " Non posso più permettere quello che sento, che leggo su di me da qualche mese. Ma di fronte al tribunale mediatico mi resta soltanto la ...

... nel segmento sfilate e prime linee uomo e, ha perfezionato la cessione a Burberry Italy del ...a seguito di un aggiustamento preliminare del prezzo base di Euro 21 milioni in funzione di...La vittima era in sella admoto guidata da un coetaneo che, per cause in fase di accertamento, ... Secondo quanto scrive il Corriere della sera , laavrebbe detto che gli amici che si ...

Una donna travolta dal treno alla stazione di Porto d'Ascoli Cronache Picene

San Teodoro, cade dal balcone: grave una donna di 57 anni La Nuova Sardegna

Carmelo Marino è stato condannato a 8 anni per il tentato omicidio della moglie. Il 57enne aveva colpito 5 volte con un coltello la donna al termine di una lite per la sparizione del loro gatto.Organizza una festa di fidanzamento ma viene rovinata dalla suocera. Una donna di 23 anni ha raccontato la terribile esperienza di una festa organizzata per annunciare il suo fidanzamento con ...