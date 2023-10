Una dipendente insoddisfatta lascia il lavoro | Mi fanno pagare 13 euro per l' uniforme

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Oggi Notizie Scopri la controversia in corso sui social e perché Indie ha deciso di mollare tutto e dire il suo! Indie, un'impiegata americana, ha scatenato un dibattito online dopo aver deciso di denunciare su social una situazione che l'ha spinta a prendere una decisione piuttosto drastica: smettere di lavorare. La sua storia è diventata virale, catturando l'attenzione di migliaia di persone. La denuncia di Indie Nel suo video, che ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti, Indie rivela che la legge federale degli Stati Uniti permette ai datori didi addebitare ai loro dipendenti i costi per la manutenzione e il lavaggio delle uniformi di. Indie, nel suo nuovo, si è ritrovata a dover sborsare 13,50 dollari per una maglietta da, senza ...