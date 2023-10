Una conclusione brillante di Messias | Ogni obiettivo | Turno 24 | Serie A 2022 23

La prima occasione della partita è di Scala con un tentativo dal limite dell'area, la... I rossoneri provano a scuotersi ma sono sfortunati al 26' quando Fusco, supunizione di Loreto, ...I rosanero pareggiano immediatamente, dopo soli 120 secondi dall'inizio del secondo tempo: è Ceccaroni a battere Poluzzi, sfruttandobella palla dentro di Mancuso. Ladel difensore ...

Bologna - Empoli (3-0) Serie A 2023 la Repubblica

Milan - Lazio (2-0) Serie A 2023 la Repubblica

Dopo aver subito la rete del vantaggio dei padroni di casa per una indecisione del portiere Marcone che respinge una conclusione da fuori area sui piedi di Murano, lesto a mettere in rete (15’). La ...Il belga controlla, sterza su due avversari e lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Turati. I ciociari reagiscono sempre con Cuni, la sua conclusione al volo non inquadra lo specchio.