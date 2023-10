Un Sinodo che conta quanto un Concilio L’analisi di D’Anna

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Dite che a causa della convulsa situazione internazionale non vi sono le condizioni per un nuovoEcumenico? Allora facciamolo lo stesso senza conferirgli la tradizionale risonanza mondiale, chiamandolo semplicementeuniversale”. C’è tutta l’arguzia gesuitica nella risposta con la quale, secondo gli ambienti vaticani, papa Francesco avrebbe replicato alla Curia romana, allarmata per le insistenti voci sull’intenzione di Bergoglio di indire un solenne. Un’assise globale della Chiesa Cattolica per sradicarla dal Medio Evo e proiettarla nel futuro. Con l’intento di verificarne ed incanalarne la secolarizzazione e conferirle una teologica allure di eternità. Un’assemblea sinodale, ha specificato papa Francesco, non per produrre documenti, ma per “aprire orizzonti di speranza”. Intento che traspare in controluce ...

Tra pochi giorni, dopo la nomina dei nuovi cardinali, comincia il Sinodo mondiale dei vescovi . E, se non ci saranno cambiamenti, comincia male per ...

Oggi ci sentiamo in comunione, in particolare, con il Santo Padre Francesco in questo inizio di mese di ottobresarà dedicato al, meseiniziamo nella memoria di santa Teresa di Gesù ...Un luogo e un intreccio di vitelo aiuta a avere uno sguardo singolare su tutto, e a dire cose fuori dai luoghi comuni anche sulsta per aprirsi a Roma. Vescovo Martinelli, anche Lei ...

Sinodo dei vescovi, c’è un problema trasparenza. A che serve oscurare gli interventi Il Fatto Quotidiano

Sinodo, avanti donne 54 votano. Non sarà una rivoluzione ma... - L ... L'Osservatore Romano

L'annuncio al termine dell'Angelus: «Il 6 novembre in Aula Paolo VI». Il tema: "Impariamo dai bambini e dalle bambine". L'appello al dialogo tra Azerbaigian e Armenia e la preghiera per la pace in Ucr ...Sulla sinodalità. Ma anche per lei, e per le comunità dei suo Vicariato, il cammino sinodale è già iniziato da tempo… PAOLO MARTINELLI: Da noi la fase diocesana del Sinodo è stata vissuta molto ...