Un punto a testa | Torino-Verona finisce senza reti

(Di lunedì 2 ottobre 2023)(ITALPRESS) –ed Hellassi accontentano di un0-0 uno dei due posticipi della settima giornata, entrambe le squadre non sono riuscite a trovare il guizzo giusto: qualche fischio nel finale da parte del pubblico di casa, nel prossimo turno gli uomini di Juric affronteranno il derby contro la Juventus. La banda di Baroni, invece, affronterà la trasferta in casa del Frosinone. Quella dello stadio Olimpico è stata una gara intensa, con due squadre per certi versi simili nel modo di giocare. I padroni di casa hanno iniziato col piede premuto sull'acceleratore, dopo pochi secondi Seck ha sfiorato la rete dopo un'ottima azione personale sulla destra. La risposta da parte degli scaligeri è stata immediata, con Cruz che per poco non ha sfruttato un ...

