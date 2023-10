Un posto al sole | anticipazioni 2 ottobre 2023 | La Festa dei Nonni

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ladeisarà al centro della puntata di Unalin onda lunedì 2. La festività, come segnalano ledella soap opera partenopea, infatti, offrirà ad Otello e a Renato l'occasione per capire quanto i loro cari tengano a loro. Poggi, in particolare, si recherà allo studio legale di Niko per aiutarlo, ma il giovane avvocato lo redarguirà invitandolo a non infastidirlo. Renato, a quel punto, andrà via amareggiato e si sfogherà con Otello. Poco dopo, Giulia incontrerà suo figlio e gli ricorderà che è ladei. Il ragazzo, a quel punto, si sentirà in colpa per come ha trattato suo padre e deciderà di fare qualcosa per farsi perdonare. Niko, in particolare, organizzerà una sorpresa per ...