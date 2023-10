Un Posto al Sole | anticipazioni 2-6 ottobre 2023 | Nunzio si scusa con Rossella

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 2 ottobre 2023)Unalda lunedì 2 a venerdì 6Incredula e sconcertata dalla rivelazione che la vita di Damiano sia in pericolo perché sta agendo in collaborazione con la polizia, Viola deciderà di assecondare l’appello di Rosa per convincerlo a fare un passo indietro? Nel giorno della festa dei nonni Renato e Otello, dopo essersi lamentati per non essere tenuti nella giusta considerazione dai propri familiari, scopriranno di essere circondati da una famiglia unita che vuole loro un gran bene. Deciso a continuare a corteggiare Diana, anche a rischio di diventare molesto, Alberto riceverà una bella doccia fredda. La vicinanza fra Viola e Damiano farà finalmente esplodere la passione fra loro, ma l’appello di Viola affinché ...