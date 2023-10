Un giorno come un altro | quelli di Boris colpiscono ancora | stavolta a teatro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, metti una sera di fine settembre alla Sala Umberto. La scorsa settimana ho avuto l’occasione di partecipare alla prima stagionale di Unun, piéce a due attori scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico. Sul palco Luca Amorosino e Carlo De Ruggieri.gremito anche di tanti attori, soprattutto della compagnia – utilizziamo questo termine per l’occasione – di, la serie icona passata recentemente da Sky a Disney+ per la sua quarta stagione. Così, accomodandomi in platea, è stato naturale ritrovarmi circondato da spettatoriNinni Bruschetta (il direttore della fotografia che smarmellava), Caterina Guzzanti (inl’ispettore di produzione Arianna), Alessandro Tiberi (l’ex-stagista soprannominato Seppia), il regista Massimiliano Bruno ...