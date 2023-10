“Un avviso su Giselda” Grande Fratello 2023 | sorpresa dopo la notizia sulla concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023), la scoperta delle ultime ore. Il reality show di Alfonso Signorini rappresenta da diversi anni un programma di successo che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. E come ogni settimana, il pubblico aspetta l’esito del televoto. Nelle ultime ore si è scoperto il risultato del televoto in merito alla settimana delle nomination che vedonoTorresan, Grecia Colmenares, Marco Fortunati e Valentina Modini. Chi si salverà? Il pubblico ha decretato che ila rischio è proprio il tassista romagnolo. Chi è ildelpreferito della settimana?il sondaggio lanciato in merito alle nomination, fuori anche il nome del ...