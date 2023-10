Ultime Notizie Serie A | parlano Italiano e Ranieri

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Cagliari, parlaLe parole dell’allenatore del Cagliari. Fiorentina, la soddisfazione diLe parole dell’allenatore della Fiorentina dopo la vittoria. Sassuolo, Dionisi premiato come migliore allenatore del mese Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo è l’allenatore del mese di settembre dellaA: decisive le vittoria con Inter e Juve. Inter, Inzaghi: «Benfica? Sarà una partita impegnativa, è una squadra che gioca ad altissima intensità» Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions contro il Benfica. Inter, Pavard: «Sono qui per vincere titoli, voglio la ...