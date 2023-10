Ultime Notizie Roma del 02-10-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Esterina per bombardamenti russi hanno colpito nelleore la regione di canzone nel sud dell’Ucraina con una bilancia che parla di almeno un morto e tre feriti fra questi vi sono due minori va denunciato il governatore della regione su telegram usando le forze russe di avere lanciato 71 attacchi 24 Ore 20 dei quali contro la città di Carson nel mirino secondo il governatore sono finiti i quartieri residenziali negozi strutture sanitarie nato Russia affermano di aver abbattuto un drone nella regione di belgorod vicino al confine con l’Ucraina non ci sonodi vittime nei di danni Mosca accusa il regime di chi è Fede avere tentato di compiere un attacco terroristico Cambiamo argomento torniamo in Italia turismo i numeri flussi nel nostro paese nei ...