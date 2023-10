Ultime Notizie Roma del 02-10-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura il premio Nobel della medicina edizionela biochimica ungherese katalin kariko statunitense giovedì hanno vinto il premio Nobel per la medicina sono stati premiati dei membri del karolinska Institute per le loro scoperte riguardo le modificazioni della base nucleo lirica che ha permesso lo sviluppo di fica ci vaccini mrna contro il covid di quelli diffusi da faiser biontech e moderna oltre al riconoscimento i vincitori di premi quest’anno ricevono 11 milioni di corone svedesi di vivere che corrispondono a circa €950000 le regioni sono la colonna vertebrale del nostro paese così Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio Torino dove si svolge il festival delle regioni si tratta di una due giorni che ha l’obiettivo di ...