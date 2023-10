Ultime Notizie Roma del 02-10-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 ottobre 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stato trovato morto l’ex marito di Claudia nave fa Alfred da una prima ricognizione l’omicida ritenuto responsabile della morte della 35 anni di Castelfiorentino si sarebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa l’esercito Russo ha fermato un tentativo di sbarco ucraino sull’isola Bolshoi Potemkin situata Alla foce del video per vicino al Carson l’ha detto una fonte Ariano vostri nelle24 ore a seguito di un attacco di fuoco da parte di formazione del gruppo di truppe te ne prendi lezione di cherson è stato fermato un tentativo di sbarco del nemico sull’isola Bolshoi foto di fino a 12:00 militari delle Forze Armate ucraine sono stati uccisi ha spiegato la fonte la volevi che ha il vertice med9 a Malta Keep sai ...