Ultime Notizie Roma del 02-10-2023 ore 11 | 10

(Di lunedì 2 ottobre 2023)dailynews radiogiornale di trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio azione del Governo italiano per fronteggiare la migrazione illegale un lavoro difficile Certo ma che può portare a risultati concreti con pazienza e determinazione Certo tutto diventa molto più difficile se nel frattempo altri Stati lavorano nella direzione diametralmente opposta e Se perfino pezzo di Italia fa tutto è possibile per favorire l’immigrazione illegale e non parlo solo della sinistra e dello Giza te del circuito che i propri interessi nell’accoglienza dirlo era presidente del consiglio Giorgia Meloni sui suoi Social oggi a Kiev riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea ieri Trionfale elezioni Slovacchia del partito dell’ex premier pino russo fico che dice stop all’invio di armi e l’Ucraina il premier polacco morawiecki avverte zielinski ...