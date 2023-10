Ultime notizie Nyt | la Russia è pronta a testare un missile nucleare La Slovacchia accusa Mosca di interferenze nelle elezioni

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Secondo la Bbc, la Turchia ha condotto una serie di attacchi aerei sulle postazioni dei ribelli curdi nel nord dell’Iraq, poche ore dopo l’attacco con un kamikaze contro il ministero degli Interni ad Ankara e rivendicato dal Pkk. Il Consiglio degli Esteri Ue si riunisce a Kiev: “Fatto storico”, sottolinea il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. È la prima volta che si tiene fuori da confini dell’Ue, vero, ma si tiene in un Paese di futuro ingresso”. Donald Trump ha annunciato ieri sera che sarà presente oggi all’apertura del processo civile a New York in cui èto di aver gonfiato per anni il valore del patrimonio immobiliare e finanziario della sua azienda“