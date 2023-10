UK | gli ambientalisti contro un' azienda di aerei privati per ricchi proprietari di cani

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Un viaggio di lusso in compagnia del proprio amico a quattro zampe, è l’idea dell’K9 Jets, ma gli attivisti di Extinction Rebellion attaccano il servizio dannoso per l’ambiente. Una nuova tratta da Dubai a Londra, sorseggiando champagne accanto al proprio animale da compagnia nell’atmosfera rilassante ed esclusiva di un jet privato: la compagnia di volo K9 Jets, fondata nel 2022 da una coppia inglese, con sede a Birmingham, fornisce questo innovativo servizio per i propri clienti, da qualche tempo già attivo sulle tratte verso il New Jersey, Los Angeles, Francoforte, Parigi e Lisbona. Un’opzione che non tutti possono permettersi visto che il costo di un biglietto parte da 8,166 sterline.