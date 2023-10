UFFICIALE – Infortunio Blin | arriva l’esito degli esami

Arriva la notizia ufficiale in merito a Napoli - Real Madrid . Nella lista dei convocati blancos si può infatti notare la pesante assenza per ...

Il Torino ha diffuso una nota UFFICIALE in merito alle condizioni di Alessandro Buongiorno , uscito per infortunio durante l'ultima partita...

Thiago Motta , allenatore del Bologna, dovrà fare a meno di un giocatore per il match contro l’Inter, valido per la settima giornata del campionato ...

La diagnosi per Alex Ferrari , alla fine, è quella temuta: gli esami strumentali a cui è stato appena sottoposto il difensore della...

Non arrivano buone notizie per il tecnico del Napoli Rudi Garcia. Matteo Politano ha rimediato un infortunio muscolare, come comunica la nota...