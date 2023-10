UFFICIALE – Diramati i convocati della Nigeria | la notizia su Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Victor Osimhen sta vivendo un momento particolare con la maglia del Napoli. Adesso arriva una notizia sul suo futuro. Il Napoli è risorto. Dopo prestazioni incolore e polemiche extra campo, gli azzurri sono riusciti ad inanellare due vittorie consecutive. Oltre al risultato, quello che ha dato nuovo vigore alla squadra di Garcìa e la prestazione offerta in campo. Gli azzurri hanno travolto prima l’Udinese e poi il Lecce. Victor Osimhen, al centro di diverse polemiche, è riuscito a lasciarsi tutto alle spalle segnando in entrambe le occasione e portando a cinque le reti stagionali. La notizia su Osimhen e laL’attaccanteno sta vivendo un ottimo momento di forma nonostante gli impegni ravvicinati. Dopo questo tour de force, ci sarà la sosta per le Nazionali. Pochi minuti fa è arrivata la decisione su Osimhen. Osimhen convocato dalla ...