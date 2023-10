Uefa | arriva la smentita | “Superlega? No | lavoriamo a nuova Champions”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Come riportato da Gazzetta.it, il segretario generale dell', Giorgio Marchetti, ha voluto smentire l'ipotesi di una

Ultim’ora Juventus : arrivata la sentenza della UEFA! Ecco che cosa è stato deciso e le conseguenze previste: Stangata per i bianconeri . Alla fine la ...

La Juventus non potrà partecipare alle competizioni europee della Uefa nella prossima stagione (2023/2024): è stata questa la decisione presa dalla ...

I club della Saudi Pro League non entreranno in Champions League . La voce era circolata nei giorni scorsi sui diversi quotidiani sportivi, ma ...

Annuncio dell’ UEFA sull’atteso match tra Napoli e Real Madrid: il Comunicato ufficiale del massimo organo calcistico europeo C’è tanta attesa in ...

Commenta per primo 'Ma se stiamo ancora lavorando alla Champions a 36 squadre…' Questa la risposta di Giorgio Marchetti , vicesegretario, a La Gazzetta dello Sport sull'ipotesi di una Superlega europea, un progetto che secondo El Pais sarebbe allo studio in segreto a Nyon.I tre livelli dell': Super League, Europa League e Aspirant. Il boss dell'e l'Eca hanno infatti studiato un nuovo meccanismo che ricorda alla lontana quello della Nations League per ...

La Superlega dell'Uefa: svelato il nuovo piano di Ceferin ma arriva subito la smentita Virgilio Sport

Uefa, Champions addio: arriva una Superlega con tre serie. Nuova rivoluzione in vista ilmessaggero.it

Arrivano indiscrezioni importanti per quanto riguarda il futuro delle competizioni europee. Il nuovo progetto partirebbe nel 2027 e prevederebbe un sistema a tre livelli da 18 squadre l'uno: il primo ...Mercoledì sarà un giorno storico: il Lecce esordirà in una competizione UEFA con la sua Primavera, che sfiderà l'Olympiakos ...