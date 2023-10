Udogie vittima di razzismo sui social | il Tottenham | 'Siamo disgustati | prenderemo provvedimenti'

Avrei preferito Kostic e abbozzato una trattativa per". Alessandro concorda: "Ve la prendete con Inzaghi, ma è anche vero che in quei pochi minuti Gosens non è che abbia fatto granché". ...Avrei preferito Kostic e abbozzato una trattativa per". Alessandro concorda: "Ve la prendete con Inzaghi, ma è anche vero che in quei pochi minuti Gosens non è che abbia fatto granché". ...

Udogie vittima di insulti razzisti dopo il match col Liverpool. Il Tottenham: "Siamo disgustati" TUTTO mercato WEB