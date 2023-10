Udogie vittima di insulti razzisti | il Tottenham alza la voce

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilè una bella sorpresa di questa prima parte di stagione. Gli Spurs occupano la seconda posizione in Premier League e al momento sono l’anti-Manchester City. Nell’ultimo turno del campionato inglese è arrivata una clamorosa vittoria contro il Liverpool. Vantaggio nel primo tempo siglato da Son, poi il pareggio di Gakpo. A tempo quasi scaduto Matip regala i tre punti alcon un autogol. Il difensore italiano Destiny, acquistato in estate dal, è statodisul web dopo la partita. Al termine dell’incontro, il difensore ex Udinese aveva postato sul proprio canale Instagram una sua fotografia in azione. I tifosi dei Reds hanno commentato il post con, accusando ...

Commenta per primo Un altro episodio di razzismo in Inghilterra e questa volta laè Destiny. L'esterno italiano del Tottenham è stato bersaglio di messaggi e insulti razzisti sui social - soprattutto commenti al suo ultimo post di Instagram - dopo la partita di ...Avrei preferito Kostic e abbozzato una trattativa per". Alessandro concorda: "Ve la prendete con Inzaghi, ma è anche vero che in quei pochi minuti Gosens non è che abbia fatto granché". ...

Udogie vittima di insulti razzisti, il Tottenham pronto a denunciare: "Disgustati" - Sportmediaset Sport Mediaset

Udogie vittima di insulti razzisti, il Tottenham: "Agiremo contro i responsabili" Sky Sport

Troveremo i responsabili" Il Tottenham in difesa di Destiny Udogie, vittima di razzismo nelle ore successive alla sfida contro il Liverpool, vinta per 2-1 dagli Spurs. Duramente aggredito dai tifosi ...L’italiano ex Udinese è stato preso di mira da alcuni tifosi dei Reds sui social dopo la vittoria sul Liverpool. Il club: “Siamo al ...