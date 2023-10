Ucraina | Russia rafforza controllo sul Mar Nero usando l’aviazione | l’analisi

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Secondo la valutazione dell'intelligence britannica Mosca "nelle ultime settimane la componente delnavale della flotta russa ha assunto un ruolo particolarmente importante" Lasta ricorrendo sempre di più agli aerei da combattimento delle forze aeree navali per controllare la parte occidentale del Mar: gran parte delle attività della sua flotta si stanno trasferendo a Novorossiysk, in, “a fronte delle minacce contro il suo quartier generale di Sebastopoli, in Crimea”. Questa la valutazione dell’intelligence britannica nel rapporto pubblicato oggi su X dal ministero della Difesa di Londra. “Nelle ultime settimane – vi si legge – la componente aerea della flotta russa del Marha assunto un ruolo particolarmente importante nelle operazioni della flotta” pur dovendo ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 2 ottobre: combattente volontario estone ucciso da un drone russo

(Adnkronos) – Il Consiglio Affari Esteri dell’Ue si riunisce oggi a Kiev , in Ucraina. Ad annunciarlo via social è l’Alto Rappresentante Josep ...

...sostegno all'nonostante il bilancio provvisorio adottato per evitare lo shutdown non comprenda fondi per gli aiuti a Kiev. Lo ha detto ai giornalisti il viceministro degli Esteri della,...... secondo cui l'assalto a Bakhmut sarebbe un prezzo molto alto da pagare perché l'non ... La mossa di Mosca Laha intenzione di alleggerire la pressione di Kiev, che dal canto suo sta ...

A Kiev il Consiglio degli Esteri Ue. Mosca: 300 soldati ucraini uccisi tra Bakhmut e Avdiivka - Tajani: Kiev conti su Roma, appoggiamo l'adesione all'Ue - Tajani: Kiev conti su Roma, appoggiamo l'adesione all'Ue RaiNews

Guerra Russia-Ucraina, Kherson sotto attacco: un morto e diversi feriti. Mosca: “Usa sosterrà ancora Kiev, so… La Stampa

Il profilo della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha rilanciato un meme simile con il volto di Musk e la scritta: "Quando non sai stare cinque minuti senza diffondere propaganda russa". I ...In un meme pubblicato da Elon Musk sul suo account personale su X, il proprietario dell'ex Twitter dileggia il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, scrivendo che "sono passati cinque minuti senza c ...