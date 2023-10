Ucraina | gli Usa cancellano gli aiuti | la Russia prepara l’offensiva

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La guerra insi avvicina alle porte del suo secondo inverno. La situazione per Kiev si fa pesante. Mentre un anno fa le forze ucraine respingevano in parte gli invasori grazie a potenti controffensive, adesso rischia di accadere il contrario. Il Governo ucraino rende noto, infatti, che laha concentrato più di 10mila militari effettivi a Bakhmut. Tiene banco anche la questione dei finanziamenti da parte degli Stati Uniti. L’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, si è detto “sorpreso” perché il Congresso americano ha stabilito di sospendere gliall’. Sebbene “qualche giorno fa i democratici e una parte dei repubblicani abbiano votato un pacchetto di sostegno da 300 milioni di dollari, e non penso che questa sia l’ultima parola” ha sottolineato ...

... mettendo in conto anche la possibilità che l'integrità territoriale dell'alla fine non venga preservata nell'eventualità in cuiStati Uniti dovessero porre fine all'invio di armi, cosa ...... mettendo in conto anche la possibilità che l'integrità territoriale dell'alla fine non venga preservata nell'eventualità in cuiStati Uniti dovessero porre fine all'invio di armi, cosa ...

Guerra in Ucraina. Gli Usa tagliano gli aiuti all'esercito di Kyiv per ... Vatican News - Italiano

Kiev: Mosca ha concentrato oltre 10mila uomini a Bakhmut - Trump: "Con me alla Casa Bianca Putin non invase Ucraina" - Trump: "Con me alla Casa Bianca Putin non invase Ucraina" RaiNews

La Russia sta vendendo il suo petrolio abbondantemente al di sopra del price cap di 60 dollari fissato nel regime di ritorsioni occidentali per l'invasione militare dell'Ucraina. Così come sta ...Era stata annunciata lunedì mattina con un tweet da Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, il capo della diplomazia europea, che aveva aggiunto che «il futuro ...